Perché Jannik Sinner ha aggiunto 50 punti al ranking ATP questa settimana senza giocare

Questa settimana, Jannik Sinner ha registrato un incremento di 50 punti nel ranking ATP senza aver disputato partite. Nell’aggiornamento di lunedì 25 maggio, il giocatore italiano passerà da 14.700 a 14.750 punti, consolidando così la sua posizione. La variazione ha comportato un aumento di 2.790 punti rispetto a Carlos Alcaraz, che occupa il secondo posto nella classifica mondiale. La decisione di assegnare i punti deriva da fattori legati agli eventi e alle regole del circuito ATP.

Jannik Sinner nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 25 maggio salirà da quota 14700 a 14750 punti: l’azzurro, infatti, pur non scendendo in campo, guadagnerà 50 punti netti nella classifica mondiale, portandosi a +2790 su Carlos Alcaraz. Nulla di strano o di anormale: l’azzurro lo scorso anno non disputò il numero minimo previsto di tornei di categoria ATP 500 e per questo incappò in due penalità, ricevendo uno zero in concomitanza dei tornei di Amburgo e di Washington. Questi zeri vengono mantenuti in classifica per 52 settimane: il primo scadrà lunedì prossimo, mentre per il secondo occorrerà attendere lunedì 27 luglio. Lunedì prossimo, dunque, Sinner recupererà i 50 punti di Halle 2025, che torneranno a far parte dei suoi 18 tornei validi (più le Finals). 🔗 Leggi su Oasport.it

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