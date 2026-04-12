Jannik Sinner può perdere il numero 1 del ranking già tra una settimana per soli 10 punti

Jannik Sinner ha ripreso la posizione numero 1 nel ranking ATP dopo aver vinto a Monte Carlo. Tuttavia, tra una settimana, potrebbe perdere il primo posto se Carlos Alcaraz ottiene buoni risultati a Barcellona. La differenza tra i due giocatori è di soli 10 punti. La classifica si può modificare rapidamente in base agli esiti dei tornei di questa settimana.

Jannik Sinner è tornato numero 1 della classifica ATP dopo il trionfo di Monte Carlo. Ma Carlos Alcaraz ha già la chance di riprendersi la vetta del Ranking a Barcellona.🔗 Leggi su Fanpage.it

Jannik Sinner numero 1 del mondo! Alcaraz sconfitto e superato, il nuovo ranking ATP è azzurroJannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere il numero 1 del mondo.

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha: inizia la fase senza scartiNell’aggiornamento di lunedì 16 febbraio Alcaraz sarà primo a quota 13150, mentre Sinner inseguirà con 10300: a Doha lo scorso anno lo spagnolo uscì...