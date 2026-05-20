Recentemente si è verificato un episodio che ha coinvolto servizi segreti e l’uso del DNA di alcuni leader, suscitando grande attenzione. In pochi secondi, si è aperta una discussione su come e perché le agenzie di intelligence siano interessate a raccogliere e analizzare dati genetici di figure di rilievo internazionale. La questione si intreccia con temi di sicurezza, sorveglianza e tecnologia biologica, portando alla luce le modalità con cui vengono gestite informazioni sensibili a livello globale.

Il momento è durato pochi secondi, ma è bastato a innescare un dibattito che mescola intelligence, biologia molecolare e geopolitica. Durante la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente degli Stati Uniti, che per decenni ha dichiarato di non bere alcol collegando questa scelta alla morte del fratello Fred per alcolismo, ha sollevato un bicchiere e ha bevuto un sorso brindando con il padrone di casa Xi Jinping. Subito dopo, sia lui sia il leader cinese hanno consegnato i rispettivi calici ai propri assistenti. Gesto coordinato, niente di casuale: due macchine di sicurezza che si muovono in parallelo, ognuna con le proprie procedure operative. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché i servizi segreti vogliono il Dna dei leader, e cosa se ne fanno

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