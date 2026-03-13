L'ex agente dei servizi segreti Bruno Contrada è deceduto all'età di 94 anni. È stato un alto funzionario di polizia e dirigente dei servizi italiani, coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria che ha suscitato molte discussioni. Con la sua morte si chiudono i capitoli di una storia che ha attraversato decenni di cronaca e di polemiche pubbliche.

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex alto funzionario di polizia e dirigente dei servizi segreti italiani, protagonista di una lunga e controversa vicenda giudiziaria che per decenni ha diviso opinione pubblica e mondo giudiziario. Il suo nome resta legato sia agli anni della lotta alla mafia in Sicilia, sia a uno dei casi più discussi della giustizia italiana, culminato con la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa e la successiva revoca della sentenza dopo l’intervento della Corte europea dei diritti umani. La scomparsa dell’ex dirigente del Sisde riporta al centro dell’attenzione una figura che ha attraversato alcune delle fasi più delicate della storia della sicurezza italiana, in un periodo segnato da violenza mafiosa, tensioni istituzionali e grandi inchieste giudiziarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morto l’ex agente dei servizi segreti Bruno Contrada, con lui se ne vanno i misteri della lotta alla mafia

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Bruno Contrada, l’ex numero tre dei servizi segreti protagonista dei misteri siciliani: aveva 94 anni

Morto Bruno Contrada, l'ex 007 dei misteri negli anni della guerra di mafiaL'ex numero tre del Sisde è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha portato prima a una condanna a 10 anni per concorso esterno...

Altri aggiornamenti su Bruno Contrada

Discussioni sull' argomento Emanuela Orlandi e l'agente segreto Giulio Gangi, ecco il memoriale (postumo): Parlai di scomparsa per scopi occulti e fui cacciato; Non ci siamo persi, con lei non è mai finita: l'ultimo abbraccio di Enrica Bonaccorti con l'amico Renato Zero.

Morto Bruno Contrada: l’ex agente del Sisde al centro dei misteri delle stragi di Cosa nostraÈ morto a 94 anni Bruno Contrada, l'ex agente del Sisde, i servizi segreti italiani, accusato di concorso esterno alla mafia e poi scagionato. meridionews.it

Bruno Contrada, morto a 94 anni l’ex agente dei servizi segreti dei misteri della guerra alla mafiaÈ morto a 94 anni Bruno Contrada, ex alto funzionario di polizia e dirigente dei servizi segreti italiani, protagonista di una lunga e controversa vicenda ... thesocialpost.it

#Palermo È morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex n.3 del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia, è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti e che ha portato prima a un - facebook.com facebook

È morto Bruno Contrada, l'ex 007 nella guerra di mafia. Aveva 94 anni. L’ex numero tre del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo, è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica. x.com