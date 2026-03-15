L’assurda storia dell’agente dei servizi segreti russi scoperto perché usava Google Traduttore per comunicare con i sicari

Un agente dei servizi segreti russi è stato scoperto mentre utilizzava Google Traduttore per comunicare con i sicari. La vicenda riguarda un’unità segreta, definita “fantasma”, creata per operare nell’ombra e correggere i fallimenti delle precedenti strutture di intelligence. La scoperta ha portato alla luce dettagli sulla comunicazione tra l’agente e gli individui coinvolti nelle attività clandestine.

Doveva essere l’unità “fantasma” definitiva, un esercito nell’esercito capace di operare nell’ombra per rimediare ai fallimenti passati dei servizi russi. Invece, il Centro 795 è finito al centro di un caso internazionale di spionaggio che rasenta il ridicolo. Come rivelato dal sito investigativo Insider.ru in collaborazione con Der Spiegel, l’intelligence militare russa è stata smascherata per un peccato di estrema ingenuità tecnologica: l’uso di Google Traduttore. Un agente dell’unità, che stava pianificando un omicidio su commissione, avrebbe infatti reclutato un sicario serbo-croato. Ma né l’uno né l’altro sapevano parlare nella lingua dell’altro. 🔗 Leggi su Open.online

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