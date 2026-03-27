Secondo quanto riferito, il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver ricevuto da parte della Cia un rapporto riservato riguardante Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano. Il documento indicava che Khamenei avrebbe un orientamento sessuale diverso da quello che si presumeva. La notizia è stata divulgata pubblicamente senza conferme ufficiali e senza dettagli aggiuntivi sul contenuto del rapporto.

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di aver ricevuto un briefing dalla Cia dal quale è stato informato che il nuovo ayatollah dell’Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe gay. È stato il New York Post a diffondere per primo la notizia il 16 marzo, riferendo che, secondo la Cia, il padre Ali Khamenei temeva che la sessualità del figlio lo rendesse inadatto a succedergli come Guida suprema. (ANSA FOTO) – Notizie.com Trump si sarebbe mostrato “divertito” dalla valutazione dell’intelligence Usa sul giovane Khamenei che intratterrebbe da tempo una relazione con il suo tutore maschile dell’infanzia. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Iran, il rapporto segreto della Cia su Mojtaba Khamenei nelle mani di Donald Trump: “Probabilmente è gay”

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Contenuti utili per approfondire Mojtaba Khamenei

Argomenti discussi: Il leader supremo dell’Iran non è l’unico sovrano mediorientale probabilmente gay: si dice che questi altri siano leggeri con il turbante; Chi governa l’Iran? CIA e Mossad cercano segni dell’invisibile leader supremo Mojtaba Khamenei: Nessuna prova che sia al timone.