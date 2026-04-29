Mattarella | Togliere dalle mani le armi per mettere un libro

Il presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso durante un evento pubblico, affermando che in passato si è cercato di sostituire le armi con i libri. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di riflessione sul ruolo della cultura e della pace. L'intervento si è concentrato sulla volontà di favorire il dialogo e la conoscenza come strumenti di cambiamento sociale. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'evento è stata fornita.

Si ferma, prende la mira e spara con la pistola da softair. Ecco il fermato del 25 aprile: chi è VIDEO (Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "E come dire, in quegli anni, in quel periodo, per togliere dalle mani le armi e mettere nelle mani un libro. E questo è davvero un messaggio non soltanto che ha contribuito sollecitando, esortando a leggere e quindi a riflettere, a pensare, a cercare di comprendere. Ha segnato, contribuito in maniera decisiva e fortemente alla costruzione della nuova Italia", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il discorso al ricevimento di una delegazione del Premio Strega al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Si ferma, prende la mira e spara con la pistola da softair.🔗 Leggi su Iltempo.it

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