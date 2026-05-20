Durante il Festival di Cannes 2026, il film intitolato Club Kid ha attirato rapidamente l’attenzione del pubblico e della stampa, diventando uno dei titoli più discussi dell’evento. La pellicola è stata presentata nella sezione ufficiale e ha riscosso notevole interesse per la sua narrazione e la sua regia. La sua presenza ha generato numerosi commenti e dibattiti tra spettatori e critici, che hanno sottolineato come il film abbia catturato l’attenzione fin dal suo debutto.

Se doveste chiedere in giro per il festival di Cannes 2026 quali sono i casi cinematografici della 79esima edizione sicuramente uscirebbe il titolo Club Kid. Un po’ perché quest’anno la manifestazione cinematografica non è stata delle più esaltanti se si guarda al concorso, almeno fino al giro di boa della prima settimana di proiezioni. Un po’ perché il debutto alla regia di Jordan Firstman ha concluso un contratto da 17 milioni di dollari per essere distribuito dalla A24 dopo una lotta agguerrita sull’acquisizione e il rilascio dell'opera presentata in anteprima nella sezione di Un Certain Regard. Di cosa parla Club Kid. Sicuramente il film ha tutti i crismi per abbinarsi alla casa distributiva che prende il nome dall’Autostrada del Sole. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Club Kid è subito diventato il film di cui tutti parlano al Festival di Cannes 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Whose child is it Pregnant BFF wants my spot I ran to the richest CEO instead!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Festival di Cannes 2026: tutti i film in concorso e nelle sezioni ufficiali

"Kokuho - Il Maestro di Kabuki": ecco perché questo film in Giappone è diventato un fenomeno e perché può affascinare tutti. Il video(askanews) – Un film ambizioso, di una bellezza estetica incredibile e sontuosa, che cattura anche gli spettatori occidentali per cui il teatro...

A24 ha acquisito il debutto alla regia di Jordan Firstman Club Kid in un accordo da 15 milioni di dollari dopo una guerra di offerte tra più studi. Il film è stato presentato e acclamato al Festival di Cannes. x.com

A24 acquisisce i diritti globali su 'Club Kid' di Jordan Firstman reddit

Perché Club Kid è subito diventato il film di cui tutti parlano al Festival di Cannes 2026Jordan Firstman presenta al festival di Cannes il debutto alla regia Club Kid, opera piena di cuore e di risate in concorso nella sezione di Un Certain Regard ... gqitalia.it