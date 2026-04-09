Festival di Cannes 2026 | tutti i film in concorso e nelle sezioni ufficiali

Il Festival di Cannes 2026 si terrà dal 12 al 23 maggio, segnando la 79ª edizione dell'evento. È stata annunciata la selezione dei film in concorso e delle sezioni ufficiali, confermando la presenza di numerosi titoli provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà come ogni anno, attirando registi, attori e professionisti del settore cinematografico. La lista completa delle pellicole partecipanti è stata resa nota nelle settimane precedenti.

Il Festival di Cannes 2026 ha ufficialmente svelato la sua selezione. La 79ª edizione della celebre manifestazione cinematografica si svolgerà dal 12 al 23 maggio 2026, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più importanti per il cinema internazionale. L’annuncio è stato fatto a Parigi dalla Presidente Iris Knobloch e dal Delegato Generale Thierry Frémaux, che hanno presentato una line-up ricca di grandi autori, con una forte presenza europea e asiatica. Indice. Cannes 2026: una selezione internazionale (senza Hollywood) Il ritorno di Nicolas Winding Refn.. Festival di Cannes 2026: i film in Concorso. Fuori concorso: grandi nomi e film evento. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Eref Rüya Oyuncular Cannes'da / Çaatay Ulusoy ve Demet Özdemir

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È stata presentata la lista dei film in concorso al festival di Cannes: non ci sono film italiani x.com

Non ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79/a edizione del Festival di Cannes. Un film però dovrebbe venire aggiunto alla selezione ella competizione ufficiale, ha annunciato il delegato generale Threrry Fremaux. #ANSA - facebook.com facebook