Per ora i tennisti boicottano solo a chiacchiere | al Roland Garros parleranno un po’ meno
Durante gli Internazionali, alcuni tennisti avevano annunciato di voler boicottare il Roland Garros, ma finora le azioni sono rimaste solo a livello di dichiarazioni. Ora, invece, alcuni di loro hanno comunicato che ridurranno leggermente la partecipazione alle conferenze stampa della manifestazione francese. La presenza in campo si mantiene, ma il coinvolgimento nelle sessioni con i media sarà meno intenso rispetto al passato. Non ci sono state altre forme di protesta o azioni concrete da parte degli atleti.
Dalla sala stampa degli Internazionali avevano minacciato di boicottare il Roland Garros. Ora che al Roland Garros ci sono, dicono che boicotteranno un pochino le conferenze stampa. Tutta qua al momento la grande sommossa sindacale dei tennisti per vedersi riconosciuta una percentuale maggiore dei montepremi dagli Slam. Siamo dalle parte della montagna che partorisce il topolino. Generalmente – spiega L’Equipe – il “Media Day” che precede l’inizio di un torneo Slam “è un venerdì caratterizzato da una lunga serie di conferenze stampa, di durata e livello di accuratezza variabili (e con domande pertinenti), che permettono ai giornalisti di tutto il mondo, giunti sul posto in uno dei quattro Major (Melbourne Park, Roland-Garros, Wimbledon, Flushing Meadows), di raccogliere impressioni e produrre gli articoli che daranno il via al torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Per ora i tennisti boicottano solo a chiacchiere: al Roland Garros parleranno un po’ meno La montagna sindacale ha partorito un topolino: nel media day del venerdì faranno massimo 15 minuti di conferenza, tutto qui https://www.ilnapolista.it/2026/05/per-ora-i - Facebook facebook
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