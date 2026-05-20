Per ora i tennisti boicottano solo a chiacchiere | al Roland Garros parleranno un po’ meno

Durante gli Internazionali, alcuni tennisti avevano annunciato di voler boicottare il Roland Garros, ma finora le azioni sono rimaste solo a livello di dichiarazioni. Ora, invece, alcuni di loro hanno comunicato che ridurranno leggermente la partecipazione alle conferenze stampa della manifestazione francese. La presenza in campo si mantiene, ma il coinvolgimento nelle sessioni con i media sarà meno intenso rispetto al passato. Non ci sono state altre forme di protesta o azioni concrete da parte degli atleti.

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