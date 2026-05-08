Il Roland Garros è sempre più a rischio esplode la protesta a Roma | boicottano il torneo

Nelle ultime settimane, si sono intensificate le proteste in diverse città italiane a causa di alcune decisioni legate agli eventi sportivi internazionali. In particolare, alcuni gruppi hanno annunciato il boicottaggio di un torneo di tennis di livello mondiale, indicando disaccordi con le modalità di organizzazione e gestione. La situazione ha attirato l’attenzione di media e addetti ai lavori, creando un clima di incertezza in vista della prossima edizione.

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Il clima che precede l’edizione 2026 del Roland Garros non è solo caratterizzato dalla tensione tipica dei tornei di tennis, ma anche da una crescente protesta che rischia di compromettere uno degli eventi più prestigiosi dell’anno. A far tremare i vertici del torneo parigino sono le parole di alcune delle giocatrici più importanti del circuito, che non escludono più l’idea di un boicottaggio. Le dichiarazioni di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina e Jasmine Paolini sono state chiare e forti. Sabalenka ha lanciato l’allarme parlando di boicottaggio come unica strada possibile per ottenere un aumento dei premi: “Lo spettacolo dipende da noi.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Roland Garros, ecco i 10 italiani che parteciperanno al torneo più prestigiosoLa stagione sulla terra rossa è iniziata sotto i migliori auspici per i colori italiani con la netta vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz... Alcaraz salta Roma e Roland Garros: “È la scelta più prudente agire con cautela”Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali di Roma e al prossimo Roland Garros. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sabalenka e Paolini 'accordo sui premi al Roland Garros o boicottiamo'; Da Djokovic a Coco Gauff, attacco al Roland Garros: troppo pochi i soldi in premi; Roland Garros, Paolini e Sabalenka: Se i premi rimarranno troppo bassi potremmo boicottare il torneo; Montepremi Roland Garros 2026: quanto guadagna chi vince. Il Roland Garros invita Adriano Panatta: premierà il vincitore del torneo maschileCome informa l'ANSA, Adriano Panatta è stato invitato a consegnare il trofeo al vincitore del torneo del singolare maschile del secondo Slam del 2026. Panatta è stato invitato con una lettera firmata ... tennisworlditalia.com Roland Garros, Adriano Panatta scelto per premiare il vincitore della finale maschile: Per me ha un significato specialeUn ex campione italiano che premia un altro campione italiano sul terra rossa di Parigi. Questo è il sogno dell’Italia del tennis in vista di domenica 7 giugno, giorno in cui si terrà la finale maschi ... ilfattoquotidiano.it Adriano Panatta celebrato dal Roland Garros: "Spirito ed eleganza del tennis". Ecco cosa farà in finale - facebook.com facebook Adriano #Panatta celebrato dal Roland Garros: "Spirito ed eleganza del tennis". Ecco cosa farà in finale x.com