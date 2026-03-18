L’accelerata di Meloni sui carburanti Ma è Salvini a intestarsi il taglio delle accise

Stamattina, la premier ha convocato il ministro dell’Economia e quello dell’Ambiente per discutere delle misure sui carburanti. Nel corso della riunione, si è deciso di procedere con un intervento sul settore, mentre il leader della Lega ha ufficialmente rivendicato il taglio delle accise come propria iniziativa. La discussione si è concentrata sui provvedimenti da attuare in breve tempo.

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