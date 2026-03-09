Noa, cantante, ha condiviso sui social di essere bloccata in Italia a causa della guerra in Iran e di voler tornare dalla sua famiglia, anche se per farlo deve nascondersi nei rifugi. Recentemente, si è esibita nella chiesa francescana di San Salvatore al Monte a Firenze, intonando una canzone dello Shabbat. La sua testimonianza è stata accompagnata da un video del momento.

Un canto per la pace. Noa condivide sui social il momento in cui, nella chiesa francescana di San Salvatore al Monte, a Firenze, intona una tradizionale canzone dello Shabbat. “Accogliendo gli angeli della pace, dal mio ‘esilio’ a Firenze. Prego che proteggano la mia famiglia e tutte le anime innocenti ” scrive nella didascalia che accompagna il post. La cantante israeliana è rimasta bloccata nel capoluogo toscano dopo l’attacco all’Iran, e deve aspettare prima di poter tornare a casa. Le parole di Noa. Ma che cosa ci fa Noa in Italia? L’artista sta lavorando alla preparazione del festival Re-Imagine Peace, rassegna che a luglio riunirà artisti israeliani e palestinesi, nata con lo scopo di promuovere la convivenza e il confronto tramite musica e arte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono bloccata in Italia per colpa della guerra in Iran. Voglio tornare dalla mia famiglia anche se bisogna nascondersi nei rifugi”: le parole di Noa

Articoli correlati

Big Mama bloccata a Dubai: “Voglio tornare a casa, ho paura” e l’attacco in Iran cambierà anche SanremoMarianna Mammone, in arte BigMama, è lontana dall’Italia da giorni, reduce da un viaggio che avrebbe dovuto concludersi senza intoppi.

“Voglio tornare in Italia e far vivere lì mia figlia. Mi vedo in una specie di zoo circondata dall’amore degli animali”: le parole di Elisabetta CanalisAl settimanale "F" Canalis parla anche della separazione da Brian Perri: "Credo che dopo il lutto sia la cosa più dolorosa nella vita di una persona"...

Una selezione di notizie su Sono bloccata

Temi più discussi: Mia figlia bloccata a Dubai con altri 190 studenti italiani, diteci almeno che sono al sicuro; La cooperante Laura Tonello bloccata a Beirut: Prenoto i voli per tornare in Italia ma li cancellano. Sono al sicuro in una scuola e preparo i pasti per gli sfollati; BigMama è rientrata a Milano da Dubai: Non odio l'Italia, sono residente a Milano a pago le tasse; Da Big Mama a Mancini, gli italiani rimasti bloccati negli Emirati.

Sono tornata in Italia da Dubai, aereo a taxi pagati da me. Sono cittadina italiana, e ho il diritto di chiedere aiuto allo Stato. Vergogna a chi ci ha augurato di morire ...La cantante risponde alle critiche dopo essere rimasta bloccata negli Emirati a causa delle tensioni militari nella regione ... ilfattoquotidiano.it

BigMama si sfoga: Mi sono pagata il biglietto di tasca mia. Sono italiana, pago le tasse: anch’io ho diritto di chiedere aiutoLa rapper pubblica undici stories per ricostruire la disavventura vissuta a Dubai dopo la vacanza alle Maldive: Non ho mai detto di odiare l’Italia, la amo da morire. Il messaggio agli haters: La v ... quotidiano.net

Famiglia italiana bloccata a Doha, il papà rassicura le figlie: "Sono fuochi d'artificio" x.com

Iran, famiglia italiana bloccata a Doha: "A bimbe racconto che sono fuochi d'artificio" - facebook.com facebook