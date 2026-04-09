il principe harry spera in un invito di re carlo nel norfolk in estate con tutta la famiglia ecco cosa potrebbe succedere leggi amicait

Il principe Harry attende un possibile invito da parte di re Carlo per trascorrere l’estate nel Norfolk con la famiglia. Negli ultimi anni, il rapporto tra padre e figlio è stato caratterizzato da distanze e tensioni, fatta eccezione per un breve incontro avvenuto a Londra lo scorso 11 settembre. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a eventuali programmi di riavvicinamento o incontri futuri tra i due.

Sono anni che il principe Harry e re Carlo hanno rotto i rapporti. Eccezion fatta per il brevissimo incontro tra i due a Londra lo scorso 11 settembre, padre e figlio sono decisamente lontani. Non solo fisicamente. Nonostante il clima teso, però, sembra che il duca del Sussex abbia voglia di riavvicinarsi al genitore. Anzi, secondo quanto riportato dal Times, nutrirebbe addirittura la speranza di un ricongiungimento tra suo padre, re Carlo, e i suoi due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Harry vuole riavvicinarsi al padre. Qualche giorno fa il giornale britannico ha riportato che il principe Harry, 41 anni, spera di essere invitato da re Carlo, 77 anni, a trascorrere del tempo in famiglia con Meghan e i figli, nel Norfolk, quest’estate. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe Harry spera in un invito di re Carlo nel Norfolk in estate, con tutta la famiglia. Ecco cosa potrebbe succedere. Leggi Amica.it

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