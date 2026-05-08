Conferenza stampa Fabregas | Como vicino all’Europa ma serve ancora uno sforzo

Il tecnico del Como ha tenuto una conferenza stampa per presentare la prossima partita di campionato. Ha dichiarato che la squadra è vicina alla zona europea, ma ha sottolineato che è necessario un ulteriore impegno per raggiungerla. Durante l’incontro con i giornalisti, ha parlato delle condizioni della squadra e delle sfide che attendono nelle prossime partite. Nessun dettaglio su nomi o altri aspetti specifici è stato fornito.

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