Conferenza stampa Fabregas | Como vicino all’Europa ma serve ancora uno sforzo

Da calcionews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Como ha tenuto una conferenza stampa per presentare la prossima partita di campionato. Ha dichiarato che la squadra è vicina alla zona europea, ma ha sottolineato che è necessario un ulteriore impegno per raggiungerla. Durante l’incontro con i giornalisti, ha parlato delle condizioni della squadra e delle sfide che attendono nelle prossime partite. Nessun dettaglio su nomi o altri aspetti specifici è stato fornito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Elezioni FIGC: Malagò in vantaggio su Abete, oggi l’incontro decisivo con la Lega Pro. Svelati i prossimi passi Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Genoa: «Stagione finita per Messias, Norton-Cuffy non ci sarà.🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa fabregas como vicino all8217europa ma serve ancora uno sforzo
© Calcionews24.com - Conferenza stampa Fabregas: «Como vicino all’Europa, ma serve ancora uno sforzo»

La conferenza stampa di Fabregas dopo Como-Inter 12/04/2026

Video La conferenza stampa di Fabregas dopo Como-Inter 12/04/2026

Notizie correlate

Leggi anche: Conferenza stampa Fabregas pre Como Napoli: «Non so se siamo pronti per la Champions, potremmo anche finire fuori dall’Europa»

Conferenza stampa Fabregas post Juve Como: le sue dichiarazioniMcKennie Juve, Comolli è inflessibile sull’ingaggio: rinnovo a rischio per il texano? Ultime Di Gregorio, retroscena dalla Continassa: qualcuno...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Como-Napoli, Cesc in conferenza stampa: Conte, quanti meriti. Champions? Non so se siamo pronti; Fabregas: 'Napoli cresciuto, gran merito di Conte'; Fabregas nella conferenza pre-partita: Europa? Noi viviamo partita per partita; Como, Fabregas: Vojvoda tornato ad allenarsi, su Sergi Roberto...

conferenza stampa fabregas comoComo, Fàbregas: Siamo vicini all'Europa ma serve quel pezzettinoLa corsa Champions per il Como prosegue. I tre punti di ritardo dalla Juventus restano una distanza importante quando mancano soltanto tre partite al termine del campionato, ma l'ultimo pareggio dei ... fantacalcio.it

conferenza stampa fabregas comoComo, Fabregas: Perrone si è rotto il naso contro il Napoli, ma si sente bene14.45 - Antivigilia in casa Como, a due giorni di distanza dal match contro l'Hellas Verona valido la 36^ giornata di Serie A. Per presentare la. tuttomercatoweb.com

Digita per trovare news e video correlati.