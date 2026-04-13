Il sindaco di Massa ha commentato la tragedia di Giacomo Bongiorni, affermando che l'amministrazione si impegna a rendere la città più vivibile, ma che è necessario un impegno condiviso. L'episodio, avvenuto nel centro storico, ha coinvolto un gruppo di giovani e ha provocato una forte reazione nella comunità. La notizia ha fatto il giro dell’Italia, lasciando molta attenzione sulla vicenda.

Quindi chi ha parlato di malamovida stavano facendo sensazionalismo? «No, ma un conto è se si parla con il prefetto o il sindaco e chi a cosa vogliono dire termini come maranza e baby gang, un conto è il cittadino per il quale anche il disturbo della quiete pubblica o il piccolo litigio viene interpretato assegnandogli un valore più alto». L'abbandono del centro storico, altro tema comune a tante città di provincia, può portare a un tessuto sociale più disgregato e vulnerabile? «A Massa semmai abbiamo un effetto contrario: il centro storico è eccezionalmente frequentato. Forse abbiamo molti più ragazzi che vorrebbero divertirsi rispetto a locali dove farlo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il sindaco di Massa sulla tragedia di Giacomo Bongiorni: «Noi facciamo il nostro dovere, proviamo a creare un luogo vivibile, ma ci vuole uno sforzo collettivo»

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