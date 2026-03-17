Pensioni 2027-2028 | +1 mese di lavoro per uscire prima

Per il 2027 e il 2028, i lavoratori italiani dovranno accumulare un mese di contributi in più rispetto ai requisiti attuali per andare in pensione. Questa modifica riguarda chi punta alle pensioni di vecchiaia e si traduce in un allungamento dei tempi di lavoro, influenzando direttamente i programmi di uscita dal lavoro di molte persone.

Il 2027 e il 2028 segneranno una svolta decisiva per i piani di pensionamento in Italia, con un aumento dei requisiti contributivi che impatterà direttamente sui calendari lavorativi dei cittadini. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che sarà necessario lavorare un mese in più rispetto agli standard attuali nel primo anno, salendo a tre mesi aggiuntivi nel secondo biennio. Questa evoluzione normativa non è un evento isolato, ma il risultato dell’applicazione delle norme della Legge Fornero, legate all’aumento dell’aspettativa di vita. L’impatto si farà sentire immediatamente sulla pensione anticipata: nel 2027 gli uomini dovranno raggiungere 42 anni e 11 mesi di contributi, mentre le donne dovranno arrivare a 41 anni e 11 mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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