Pensioni si allunga l’età per uscire dal lavoro | tutte le nuove tabelle

L’Inps ha stabilito le nuove tabelle per l’accesso alla pensione, modificando i requisiti di età necessari per uscire dal lavoro. Le modifiche prevedono un allungamento progressivo dell’età pensionabile, influenzando le future richieste di pensione. Questi cambiamenti riguardano i criteri anagrafici e vengono applicati secondo le nuove disposizioni stabilite dall’ente previdenziale.

L’ Inps ha definito i nuovi criteri per l’accesso alla pensione, introducendo un aggiornamento destinato a incidere in modo progressivo sui requisiti anagrafici. Le indicazioni operative sono contenute nella circolare numero 28 del 16 marzo 2026, che recepisce quanto stabilito dalla legge di bilancio in materia di adeguamento alla speranza di vita. Il provvedimento è stato elaborato in coordinamento con il Ministero del Lavoro e traccia un quadro dettagliato delle modifiche che entreranno in vigore nel prossimo biennio. Leggi anche: Riforma pensioni 2026: fine delle scorciatoie, cosa succede davvero Aumento graduale dei requisiti anagrafici. Il nuovo meccanismo prevede un incremento complessivo di tre mesi dell’età pensionabile, distribuito in due fasi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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