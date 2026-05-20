Pensione | tra nuovi limiti d’età e regole per uscire prima dei 60 anni
Negli ultimi mesi sono state introdotte nuove norme che modificano i limiti di età per la pensione e le condizioni per andare in pensione anticipata. Sono state chiarite le modalità per lasciare il lavoro prima dei 60 anni e i requisiti necessari per evitare di ricevere l'assegno sociale a 71 anni. Queste novità interessano lavoratori di diverse fasce d'età e richiedono attenzione da parte di chi sta pianificando il proprio futuro pensionistico.
? Punti chiave Come si può uscire dal lavoro prima dei 60 anni?. Quali requisiti servono per evitare l'assegno sociale a 71 anni?. Perché la carriera precoce permette di anticipare il ritiro?. Cosa succede se non si raggiungono i 20 anni di contributi?.? In Breve Età pensione vecchiaia salirà a 67 anni e un mese nel 2027.. Età pensione vecchiaia raggiungerà 67 anni e tre mesi nel 2028.. Pensione anticipata richiede 42 anni e 10 mesi contributi per gli uomini.. Pensione anticipata richiede 41 anni e 10 mesi contributi per le donne..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). L’incertezza sui requisiti pensionistici si inserisce in un contesto occupazionale caratterizzato da un tasso di disoccupazione al 5,2% a marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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