Pensione | tra nuovi limiti d’età e regole per uscire prima dei 60 anni

Negli ultimi mesi sono state introdotte nuove norme che modificano i limiti di età per la pensione e le condizioni per andare in pensione anticipata. Sono state chiarite le modalità per lasciare il lavoro prima dei 60 anni e i requisiti necessari per evitare di ricevere l'assegno sociale a 71 anni. Queste novità interessano lavoratori di diverse fasce d'età e richiedono attenzione da parte di chi sta pianificando il proprio futuro pensionistico.

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