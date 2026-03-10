Pensione anticipata senza limiti di età | perché uscire dal lavoro con 40 anni di contributi può diventare più facile cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che in Italia è possibile andare in pensione anticipata con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età. Questa opzione permette ai lavoratori di uscire dal mondo del lavoro senza dover rispettare limiti di età stabiliti, concentrandosi invece sulla quantità di contributi versati durante la carriera. La decisione riguarda chi ha accumulato un lungo periodo di versamenti previdenziali nel corso degli anni.

Nel sistema previdenziale italiano esiste una via di uscita dal lavoro che non dipende dall’età anagrafica ma dalla durata della carriera contributiva. È la pensione anticipata ordinaria, introdotta con la riforma Fornero, che consente di andare in pensione una volta raggiunta una determinata anzianità contributiva: oggi servono circa 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età. Negli ultimi anni, però, diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno contribuito a ridefinire l’interpretazione di queste regole, aprendo nuovi spazi per i lavoratori che vogliono anticipare l’uscita dal lavoro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

