I monumenti zoppicanti della nostra politica | così Israele rivendica le mutilazioni inflitte ai palestinesi

In Cisgiordania, l’esercito israeliano può aprire il fuoco contro i palestinesi, ma non contro gli ebrei, secondo quanto dichiarato da Avi Bluth, capo del Comando Centrale dell’esercito israeliano. Questa distinzione, definita come una regola non scritta, è stata confermata con orgoglio da Bluth. La politica israeliana nei territori occupati prevede restrizioni e pratiche che, in alcuni casi, sono state descritte come mutilazioni di diritti e libertà dei palestinesi.

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