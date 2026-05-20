Pedro Almodóvar ha tentato qualcosa di inedito e il film animato che vogliono vedere tutti

Il regista spagnolo ha deciso di sperimentare con un film d’animazione, un progetto che si distingue dalla sua produzione precedente. La pellicola, ancora in fase di realizzazione, sta attirando l’attenzione di pubblico e critica. Il film si intitola “Amarga” e rappresenta un passo diverso rispetto ai suoi lavori tradizionali, con l’obiettivo di proporre una nuova esperienza visiva. La sua scelta di affrontare un genere diverso ha suscitato curiosità tra gli appassionati di cinema.

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Cosa può fare un regista che ha dato già tutto per non sentirsi in pensione? Un film come Amarga Navidad È in una strana posizione Pedro Almodóvar, ormai considerato un maestro che potrebbe vivere di rendita con piccoli film, ma che in realtà ha vinto un grande premio per la prima volta solo pochi anni fa, il Leone d’oro con La stanza accanto. A Cannes quest’anno ha portato Amarga Navidad che è un manifesto al desiderio di non rassegnarsi alla fine. E poi c’è anche l’immancabile film sull’attualità e un cartone animato per adulti che ha fatto ridere tutti tantissimo. Quanto costa, cosa si può vedere e come si fa a venire al festival (non fatevi illusioni) e poi Paper Tiger di James Gray 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Pedro Almodóvar ha tentato qualcosa di inedito e il film animato che vogliono vedere tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pedro Almodóvar ha tentato qualcosa di inedito e il film animato che vogliono vedere tutti Sullo stesso argomento Amarga Navidad | il nuovo film di Pedro AlmodóvarArriverà il 21 maggio il nuovo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, con protagonisti Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón,... Una clip in esclusiva del nuovo film di Pedro Almodóvar Amarga NavidadL’ultimo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad («Natale amaro»), è la riflessione di unregista che ha dedicato la propria vita all’arte. Amarga Navidad illumina tutti i colori di AlmodóvarIl film (che esce domani) è tra i favoriti per la Palma d'Oro. Applausi anche a El ser querido con Javier Bardem ... ilgiornale.it Antonio Banderas mai così inquietante nel mélo nerissimo di Pedro Almodóvar, stasera in TVLa pelle che abito di Pedro Almodóvar è il film con Antonio Banderas su una scioccante trasformazione fisica. Trama, cast e dove vederlo in TV. msn.com