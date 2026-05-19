Durante il Festival di Cannes 2026, nel giorno dedicato a Pedro Almodóvar, la presenza femminile più nota sul red carpet è stata quella di Sharon Stone, che ha attirato l'attenzione con il suo look. Sul tappeto rosso sono sfilate anche attrici come Aitana Sánchez-Gijón, Bárbara Lennie, Milena Smit e Victoria Luengo, che hanno accompagnato la prima del nuovo film del regista spagnolo. Numerose star si sono alternate sul tappeto, mostrando abiti di diversi stilisti e stili.

Aitana Sánchez-Gijón, Bárbara Lennie, Milena Smit e Victoria Luengo accompagnano sul tappeto rosso il nuovo film del regista spagnolo. Ma a raccogliere gli applausi grazie al fascino dei loro look ci sono anche Juliette Binoche, una ritrovata Dita Von Teese e la sontuosa Madalina Ghenea +++dropcap E l'ottavo giorno il Festival di Cannes 2026 creò Pedro. No, forse non è il caso di scomodare le alte sfere, ma è vero che questa ottava giornata della kermesse cinematografica è stata indelebilmente segnata dall'attesa presentazione del nuovo film di Almodóvar, Amarga Navidad, e dal tappeto rosso del regista di culto e delle sue attrici, Aitana Sánchez-Gijón, Bárbara Lennie, Milena Smit e Victoria Luengo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026, nel giorno di Pedro Almodóvar, sul red carpet trionfa ancora Sharon Stone: tutti i look delle star (e i nostri voti)

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Complete List of Cannes 2026 Lineup With High-Profile Debuts and Returning Auteurs

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