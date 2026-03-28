Un uomo di 65 anni è stato arrestato a Brescia con l’accusa di pedopornografia, dopo che sono stati sequestrati più di 5.000 file di materiale vietato. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per individuare le eventuali vittime coinvolte nel materiale trovato. L’arresto si inserisce in un’operazione che coinvolge attività di ricerca e analisi digitale.

È di un arresto e oltre 5.000 file sequestrati il bilancio di una complessa operazione della Polizia Postale di Brescia, che ha portato all’individuazione di un 65enne residente in provincia, accusato di scaricare e condividere materiale pedopornografico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato fermato al termine di una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. L’indagine è stata avviata in seguito a segnalazioni relative a scambi illeciti su piattaforme web e chat, che hanno coinvolto l’intero territorio provinciale. Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso di pedopornografia a Brescia, sequestrati oltre 5 mila file dell'orrore: 65enne arrestato

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