Pistoia pedopornografia | migliaia di file con minori nudi nel pc Arrestato 50enne

A Pistoia, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno trovato nel suo computer migliaia di file contenenti immagini di minori nudi. L'indagine è iniziata grazie a una segnalazione proveniente da un servizio di cooperazione internazionale. Durante le operazioni di perquisizione, sono stati sequestrati diversi file sospetti e il sospettato è stato posto in custodia.

PISTOIA – La Polizia di Stato ha arrestato un 50enne di Pistoia, trovato in possesso di migliaia di file di natura pornografica. L'indagine è scaturita da una segnalazione ricevuta nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, struttura incardinata nel servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica. Gli approfondimenti investigativi sono stati condotti dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, che ha individuato sulla rete Internet attività di upload di materiale illecito raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Attraverso complesse attività tecniche e accertamenti informatici, gli investigatori sono riusciti a risalire all'account sospetto, riconducendolo al 50enne pistoiese.