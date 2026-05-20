Pedagogia dell’errore

Nelle aule scolastiche, si impara fin da giovani che commettere errori è parte del percorso di crescita. Tuttavia, la realtà quotidiana mostra che spesso l’attenzione si concentra sul corretto modo di esprimersi e sulle risposte giuste, lasciando in secondo piano ciò che si sbaglia. Questa dinamica si riflette nel modo in cui si affrontano le sfide educative, dove le correzioni e le verifiche puntano a rafforzare la comprensione e la capacità di comunicare in modo appropriato.

C’è una lezione silenziosa che molti apprendono tra i banchi di scuola, spesso senza che venga mai dichiarata apertamente: imparare significa dire le cose nel modo corretto. Non tanto comprenderle davvero, discuterle o reinterpretarle in modo personale, quanto ripeterle senza esitazioni, possibilmente utilizzando le stesse parole del manuale o dell’insegnante. In questo schema educativo, il sapere finisce per coincidere con l’imitazione ben riuscita, e lo studente ideale non è chi esplora, ma chi non devia. È anche per questo che intere generazioni sono cresciute con la paura di sbagliare. L’errore è stato progressivamente trasformato nel contrario dell’apprendimento: chi sbaglia appare come qualcuno che non ha studiato abbastanza, che non ha compreso, che non è all’altezza. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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La Pedagogia e Materiali Sensoriali

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