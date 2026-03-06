Tram deragliato a Milano l’ipotesi dell’errore umano e le telefonate dell’autista prima dell’impatto

A Milano, un tram si è deragliato in viale Vittorio Veneto. Le autorità indagano sulla possibilità che l’incidente sia stato causato da un errore umano, mentre sono state programmate le autopsie dei due passeggeri deceduti. L’autista ha effettuato alcune telefonate prima dell’impatto, secondo le prime ricostruzioni delle indagini. Nessun altro dettaglio è stato ancora confermato ufficialmente.

Per il tram deragliato a Milano le indagini puntano sull’errore umano. Mentre oggi sono in programma le autopsie dei due passeggeri deceduti dopo l’incidente in viale Vittorio Veneto. Pietro M., l’autista, difeso dall’avvocato Benedetto Tusa, non ha ancora parlato con i magistrati. Ha detto di essere ancora troppo provato. Nella sua prima visita ha detto di aver avuto un malore dopo una botta al piede sinistro presa mentre stava caricando una carrozzina sul mezzo pubblico. La polizia ha sequestrato le sue scarpe. Il sessantenne è indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose. Le calzature sono state sequestrate per verificare la presenza di segni della sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Open.online

Tram deragliato a Milano, ipotesi errore umano: dubbi sull'uso del cellulare da parte dell'autista

Tram deragliato a Milano, la pista dell'errore umano: "Il guasto è quasi impossibile. L'autista era al cellulare"

Tram deragliato a Milano: Ipotesi errore umano per colpa del cellulare

La polizia sequestra le scarpe del conducente del tram deragliato a Milano: verifiche sulla botta al piede

