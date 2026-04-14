Forza Italia Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera L’exit strategy per Barelli | nel governo ai rapporti col Parlamento

Enrico Costa è stato eletto nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. La nomina è avvenuta durante una riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio, dove Costa è stato scelto all’unanimità come unico candidato. La nomina segna un cambio di leadership all’interno del partito, che ha deciso di affidare a Costa il ruolo di rappresentante ufficiale nel ramo parlamentare.

Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento. Costa, eletto con Azione e poi rientrato tra gli azzurri – passaggio rivendicato ieri dallo stesso Barelli, «è in FI grazie a me», ha detto uscendo da Palazzo Chigi – Costa è considerato un punto di mediazione con la minoranza interna, che spingeva per Mulè, Bergamini o Cappellacci. «È un liberale», avevano sottolineato fonti parlamentari, «non è quello che ci aspettavamo ma non ci dispiace.🔗 Leggi su Open.online Forza Italia, Costa verso il ruolo di capogruppo. L’exit strategy per Barelli: nel governo ai Rapporti col ParlamentoQuesta sera, 14 aprile, alle otto l’assemblea dei deputati azzurri scioglierà il nodo della presidenza del gruppo alla Camera. Forza Italia, Enrico Costa nuovo capogruppo alla CameraChiuso l’accordo sul nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dopo le dimissioni di Paolo Barelli.