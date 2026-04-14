Forza Italia Costa verso il ruolo di capogruppo L’exit strategy per Barelli | nel governo ai Rapporti col Parlamento

Questa sera alle otto i deputati di Forza Italia si riuniranno per decidere chi assumerà il ruolo di capogruppo alla Camera. La decisione riguarda anche la strategia dell’ex parlamentare Barelli, che sembra orientato a entrare nel governo con delega ai Rapporti con il Parlamento. La riunione ha l’obiettivo di sciogliere le incertezze sulla guida del gruppo azzurro e definire le future linee di azione.

Questa sera, 14 aprile, alle otto l’assemblea dei deputati azzurri scioglierà il nodo della presidenza del gruppo alla Camera. Via Paolo Barelli, verso un ruolo di sottogoverno. Al suo posto dovrebbe arrivare invece Enrico Costa. Eletto con Azione e poi rientrato tra gli azzurri — passaggio rivendicato ieri dallo stesso Barelli, «è in FI grazie a me», ha detto uscendo da Palazzo Chigi — Costa è considerato un punto di mediazione con la minoranza interna, che spingeva per Mulè, Bergamini o Cappellacci. «È un liberale», sottolineano fonti parlamentari, «non è quello che ci aspettavamo ma non ci dispiace. Costa è bravo». Il resto dell’accordo....🔗 Leggi su Open.online

L’ex capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli verso la nomina a viceministro dei Rapporti col ParlamentoL’ex capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, va verso la nomina a viceministro dei Rapporti col Parlamento.

Forza Italia, Barelli verso dimissioni da Capogruppo spinto da Tajani e Marina Berlusconi, in pole Costa, poi Pittalis e OrsiniLa questione dovrebbe essere affrontata nell’incontro di vertice tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi - che nel frattempo sta preparando la discesa...

Temi più discussi: Forza Italia, Barelli lascia e attacca i Berlusconi. Oggi Costa diventerà il nuovo capogruppo; Forza Italia, l'invito dei fratelli Berlusconi e di Tajani all'unità: Costa capogruppo di mediazione; Forza Italia, la tela di Letta per Costa capogruppo; Forza Italia, Paolo Barelli lascia ruolo da capogruppo alla Camera: i partiti si guidano dall'interno.

Chi è Enrico Costa, l’ex vicino a Renzi chiamato a guidare il nuovo vento di Forza ItaliaCosta subentra a Paolo Barelli, pronto a lasciare la guida del gruppo parlamentare per assumere l’incarico di vice ministro ai Rapporti con il Parlamento. affaritaliani.it

Forza Italia, Barelli lascia e attacca i Berlusconi: Partiti si guidano da dentro. Oggi Costa capogruppoPaolo Barelli si dimetterà stasera da presidente dei deputati di Forza Italia in nome di quel ‘rinnovamento’ chiesto dalla famiglia Berlusconi dopo il ko ... lapresse.it

LE RISORSE | Il coordinatore regionale di Forza Italia annuncia l’emendamento nella commissione ambiente. Saranno utilizzati anche per accessibilità e decoro urbano - facebook.com facebook

Oggi al Vinitaly, vetrina dell’eccellenza italiana e simbolo della qualità, della tradizione e della forza del nostro settore vitivinicolo. Un comparto che porta nel mondo il nome dell’Italia con orgoglio, lavoro e competitività. Grazie a tutti coloro che mi hanno accolt x.com