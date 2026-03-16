A Pavia, il 16 marzo 2026, centinaia di persone hanno firmato un appello per chiedere chiarezza sulla morte del fotoreporter Andrea Rocchelli, avvenuta il 24 maggio 2014 nel Donbas. La richiesta si rivolge a chi indaga sul caso, che riguarda il decesso del giornalista durante un conflitto armato. L'iniziativa mira a ottenere informazioni più dettagliate sulla vicenda.

Pavia, 16 marzo 2026 – Fare luce sulla morte del fotoreporter Andrea Rocchelli, avvenuta Il 24 maggio 2014 nel Donbas. All’ appello del Collegio Ghisleri di Pavia hanno aderito anche due vescovi, Corrado Sanguineti di Pavia e Andrea Migliavacca di Cortona-Arezzo-Sansepolcro. Dodici anni e la ricerca di verità e giustizia su quanto accaduto è tuttora in corso. La mobilitazione . Una morte quella di Rocchelli, ancora oggi, è senza colpevoli. I nomi dei due vescovi compaiono tra i firmatari dell'iniziativa - più di settecento in tre giorni, e le adesioni crescono di ora in ora - e si aggiungono a quelli delle autorità cittadine (il presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli, il sindaco Michele Lissia, la vicesindaca Alice Moggi), di numerosi esponenti del mondo culturale e accademico pavese e di tanti cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Fate luce sul caso di Andrea Rocchelli, il fotoreporter morto in Donbas”: centinaia di firme per l’appello lanciato da Pavia

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