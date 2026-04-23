Il Panathlon Arezzo ricorda Mario D’Agata | convivio dedicato al campione del mondo

Il Panathlon Arezzo ha organizzato un convivio in onore di Mario D’Agata, campione del mondo. L’evento si è svolto il 23 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e rappresentanti del mondo sportivo locale. La serata è stata dedicata alla memoria del pugile, con interventi e testimonianze sulla sua carriera e il suo percorso.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . Stasera, giovedì 23 aprile alle 20.00, l’Hotel Etrusco di Arezzo ospiterà il 581° convivio del Panathlon Club Arezzo, appuntamento che sarà dedicato al ricordo di Mario D’Agata nel centenario della nascita. La serata renderà omaggio a uno dei più grandi protagonisti dello sport aretino, l’unico campione del mondo espresso da Arezzo. D’Agata, nato nel 1926 e scomparso nel 2009, conquistò il titolo mondiale dei pesi gallo nel 1956, difendendolo poi nel 1957. La sua carriera si chiuse con un bilancio di 54 vittorie, 10 sconfitte e 3 pareggi, con 22 successi prima del limite.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Panathlon Arezzo ricorda Mario D’Agata: convivio dedicato al campione del mondo Notizie correlate Convivio torna a Milano. La nuova edizione dedicata al mondo della casaIn programma dal 5 all'8 novembre 2026, il celebre appuntamento charity è uno dei più importanti in Italia e, nel corso di oltre trent’anni, insieme... Lorenzo Finn vince anche al Palio del Recioto 2026. Trionfo in solitaria per il Campione del Mondo U23Dopo aver trionfato ieri al Giro del Belvedere, Lorenzo Finn concede il bis e si impone anche al Gran Premio Palio del Recioto, importante... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il Panathlon Arezzo ricorda Mario D’Agata: convivio dedicato al campione del mondo; Inaugurazioni, libri, documentari e Gli Angeli di All Stars: gli eventi di oggi.