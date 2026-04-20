Piacenza blitz nella movida | 240 controlli e sanzioni ai locali

Venerdì 17 aprile, un'ampia operazione di controllo ha interessato le aree della movida a Piacenza, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti. Nel corso dell’intervento sono stati effettuati circa 240 controlli nei locali della zona, con diverse persone identificate e alcune sanzioni amministrative comminate. L’attività si è protratta nei giorni immediatamente successivi, coinvolgendo vari esercizi commerciali e cittadini presenti nella zona.

Un massiccio operativo di controllo ha coinvolto le zone della movida piacentina tra venerdì 17 aprile e i giorni immediatamente successivi, portando all'identificazione di centinaia di persone e alla sanzione di diversi soggetti. Le attività, coordinate dalla Questura e dal Prefetto Patrizia Palmisani, hanno l'impiego di diverse forze dell'ordine per monitorare la sicurezza urbana e la regolarità degli esercizi commerciali nel cuore della città. Il bilancio complessivo delle operazioni condotte .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, blitz nella movida: 240 controlli e sanzioni ai locali Notizie correlate Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale. Leggi anche: Lavoro nero e locali fuori norma, raffica di controlli nella movida: sanzioni per oltre 10 mila euro Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Blitz in zona movida: maxi multa per un noto ristorante, chiuso un bar; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 16 aprile 2026; Piacenza blitz nella movida | arrestato 19enne che violava i domiciliari. Oltre 200, arrivati anche da Parma, Milano, Piacenza con un pullman, per sostenere e portare il loro supporto alla battaglia per la ricerca di giustizia dei famigliari di Adam, il piccolo di 2 anni morto dopo un intervento al braccio. La manifestazione di questa mat - facebook.com facebook Dominata Piacenza in semifinale Perugia è la prima finalista Scudetto! #DAZN #Volley x.com