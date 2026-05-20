Pavia nasce una nuova Oasi della Biodiversità | oltre 4mila piante e sensori intelligenti

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia è stata inaugurata una nuova area dedicata alla biodiversità, che ospita oltre 4.000 piante e utilizza sensori intelligenti per monitorare l’ambiente. L’apertura coincide con la Giornata Mondiale della Biodiversità, celebrata il 22 maggio. La struttura si trova in una zona verde della città ed è stata realizzata con l’obiettivo di promuovere la tutela delle specie vegetali e migliorare la gestione degli spazi naturali. La creazione di questa oasi rappresenta un passo importante per la tutela ambientale locale.

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Pavia, 20 maggio 2026 – In occasione della  Giornata Mondiale della Biodiversità  del prossimo 22 maggio (la data è stata scelta per commemorare l'adozione ufficiale del testo della Convenzione sulla diversità biologica avvenuta nel 1992 a Nairobi proprio il 22 maggio), 3Bee, la nature tech company che sviluppa tecnologie per la tutela della biodiversità, e XNatura, la sua divisione di AI & IoT Nature Intelligence, lanciano  l'Oasi della Biodiversità di Pavia.  Si tratta di un nuovo progetto di rigenerazione del territorio realizzato insieme a Fondazione LGH, che verrà presentato al Nature & Biodiversity Business Summit, dimostrando come la collaborazione tra imprese, fondazione e tecnologia possa tradursi in impatto reale e misurabile sulla biodiversità locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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