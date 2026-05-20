A Pavia è stata inaugurata una nuova area dedicata alla biodiversità, che ospita oltre 4.000 piante e utilizza sensori intelligenti per monitorare l’ambiente. L’apertura coincide con la Giornata Mondiale della Biodiversità, celebrata il 22 maggio. La struttura si trova in una zona verde della città ed è stata realizzata con l’obiettivo di promuovere la tutela delle specie vegetali e migliorare la gestione degli spazi naturali. La creazione di questa oasi rappresenta un passo importante per la tutela ambientale locale.

Pavia, 20 maggio 2026 – In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del prossimo 22 maggio (la data è stata scelta per commemorare l'adozione ufficiale del testo della Convenzione sulla diversità biologica avvenuta nel 1992 a Nairobi proprio il 22 maggio), 3Bee, la nature tech company che sviluppa tecnologie per la tutela della biodiversità, e XNatura, la sua divisione di AI & IoT Nature Intelligence, lanciano l'Oasi della Biodiversità di Pavia. Si tratta di un nuovo progetto di rigenerazione del territorio realizzato insieme a Fondazione LGH, che verrà presentato al Nature & Biodiversity Business Summit, dimostrando come la collaborazione tra imprese, fondazione e tecnologia possa tradursi in impatto reale e misurabile sulla biodiversità locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, nasce una nuova Oasi della Biodiversità: oltre 4mila piante e sensori intelligenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Le piante e la biodiversità: una ricchezza per tuttiL’inquinamento, l’eccessivo sfruttamento delle risorse e i cambiamenti climatici sono tra i più gravi problemi ambientali causati dall’uomo.

Garda: nasce la nuova Consulta per salvare pesci e biodiversitàLe acque del Lago di Garda affrontano una fase di trasformazione gestionale decisiva, con la nascita di un nuovo organismo interregionale che...

Giornata Mondiale della Biodiversità: nasce a Pavia la nuova Oasi firmata 3Bee e Fondazione LGH marcheinfinite.com/2026/05/07/gio… @biodiversita @3Bee @FondazioneLGH #Biodiversita #3Bee #FondazioneLGH x.com

Pavia, nasce una nuova Oasi della Biodiversità: oltre 4mila piante e sensori intelligentiUn nuovo progetto di rigenerazione del territorio, realizzato dalla community di 3Bee con il supporto di Fondazione LGH, che ha dato ottimi risultati, con un aumento degli uccelli e degli insetti impo ... ilgiorno.it

Nasce una Oasi della biodiversità a PaviaIn occasione della Giornata mondiale della Biodiversità del prossimo 22 maggio, 3Bee, la nature tech company che sviluppa tecnologie per la tutela della biodiversità, e XNatura, la sua divisione di AI ... ansa.it