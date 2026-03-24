Le piante e la biodiversità | una ricchezza per tutti

L’inquinamento, l’eccessivo sfruttamento delle risorse e i cambiamenti climatici sono tra i più gravi problemi ambientali causati dall’uomo. Non solo danneggiano l’ambiente, ma anche la salute umana e quella degli altri esseri viventi. Una delle più gravi conseguenze di questi problemi è la perdita di biodiversità. Una grave perdita è quella delle piante che sono essenziali per la salute umana e per l’ambiente. Le piante catturano l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno, regolano l’umidità e mitigano le temperature, proteggono il suolo, offrono protezione e ospitalità agli animali e sono alla base della catena alimentare. In classe... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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