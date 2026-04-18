Nel Lago di Garda si è costituita una nuova Consulta interregionale coinvolgendo Veneto, Lombardia e Trentino. L’obiettivo è coordinare le attività di tutela e gestione delle acque e della biodiversità, con particolare attenzione alla salvaguardia dei pesci e degli habitat naturali presenti nel lago. La creazione di questo organismo rappresenta un passo importante nella pianificazione delle politiche ambientali condivise tra le tre regioni.

Le acque del Lago di Garda affrontano una fase di trasformazione gestionale decisiva, con la nascita di un nuovo organismo interregionale che riunisce le forze di Veneto, Lombardia e Trentino. La Consulta della pesca si è attivata ufficialmente ieri a Desenzano del Garda, portando al tavolo i rappresentanti delle imprese ittiche, delle associazioni sportive e ambientaliste, oltre ai Comuni e alle Comunità del Garda. L’obiettivo è stabilire un coordinamento tecnico capace di garantire regole uniformi e una tutela efficace dell’ecosistema lacustre. Il primo incontro operativo ha la partecipazione di Bond, assessore alle Foreste e alla Montagna, e di Beduschi, assessore regionale alla pesca della Lombardia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garda: nasce la nuova Consulta per salvare pesci e biodiversità

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