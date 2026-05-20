Pauroso incidente in autostrada camion si schianta contro il guardrail | grave 45enne

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente grave lungo l’autostrada nei pressi di Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Un camion ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, provocando ferite serie a un uomo di 45 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre il traffico è stato temporaneamente rallentato.

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