Pauroso incidente in autostrada camion si schianta contro il guardrail | grave 45enne
Oggi pomeriggio si è verificato un incidente grave lungo l’autostrada nei pressi di Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Un camion ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, provocando ferite serie a un uomo di 45 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre il traffico è stato temporaneamente rallentato.
Pozzuolo Martesana (Milano), 20 maggio 2026 – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, all’altezza Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15, lungo l’autostrada A35, all'altezza del km 54, in provincia di Milano. Un mezzo pesante si è schiantato contro il guardrail che divide l'A35 dallo svincolo dell'autostrada A58. Un impatto violento. https:www.ilgiorno.itcronacaincidenti-morti-w4jq6xpe L’intervento dei soccorritori. Immediato è scattato l’allarme, Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto un’ambulanza e una automedica per prestare soccorso all’autista del mezzo pesante, rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Incidente sulla SS36, camion si schianta sul guardrail: chilometri di code
Grave incidente sulla Pontina, camion invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto: 2 mortiUn tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, lungo la via Pontina, nel tratto di Aprilia, in provincia di...
Pauroso incidente in autostrada, camion si schianta contro il guardrail: grave 45enneL’allarme è scattato intorno alle 15 nel Milanese, lungo la A35, all’altezza dello svincolo con l’A58. Code e pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale ... ilgiorno.it
PAURA A COMISO: SCONTRO TRA AUTO E TRATTORE IN CONTRADA BOSCOROTONDO Un pauroso incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 11 maggio, nel territorio di Comiso. Lo scontro, che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo - Facebook facebook
Tragedia sfiorata in autostrada: l'auto sbanda, si ribalta sul fianco e si schianta contro il guardrail. Due persone trasportate in ospedaleSPRESIANO. Una carambola pazzesca, un'uscita autonoma che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Un pauroso incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo l'autostrada A27, nel territori ... ildolomiti.it