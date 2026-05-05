Incidente sulla SS36 camion si schianta sul guardrail | chilometri di code

Nella giornata di ieri sulla SS36 si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion a pieno carico, il quale si è schiantato contro il guardrail nei pressi dell’uscita di Arosio in direzione Lecco. L’impatto ha causato l’interruzione temporanea del traffico, con chilometri di code formatisi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Brutto incidente nella giornata di ieri, 4 maggio, sulla SS36. Un camion a pieno carico si è andato a schiantare sul guardrail all’altezza dell’uscita di Arosio in direzione Lecco.A causa dell’impatto, che ha visto il muso del veicolo distruggersi, il mezzo ha perso il carico – composto in.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Camion sbanda, la motrice resta in bilico sul guardrail: un ferito e code di chilometriNotte da incubo lungo la Autostrada A4, dove un incidente ha paralizzato la viabilità nel tratto compreso tra Palazzolo sull'Oglio e Rovato in... Leggi anche: Camion si schianta, caos totale in autostrada: code per chilometri, tutto bloccato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Statale 36: incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio. Soccorsi all'opera; Camion contromano sulla rampa Lecco-Ballabio della SS 36: scontro frontale; Incidente sulla SS36, camion si schianta sul guardrail: chilometri di code; SS36, incidente con mezzo pesante a Lecco: nessun ferito, traffico bloccato. Statale 36: incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio. Soccorsi all'operaPaura e pronto intervento dei soccorsi per uno schianto frontale tra un camion e un’auto oggi pomeriggio lungo la Statale 36. L'incidente si è verificato sulla rampa di raccordo tra Lecco e Ballabio ( ... leccotoday.it Statale 36, incidente tra camion e auto sul Terzo Ponte. Code e disagi verso LeccoRallentamenti fino nel tunnel del Barro nella prima mattinata di oggi, mercoledì. Segnalati anche altri disagi in Brianza ... leccotoday.it Un intervento complesso e altamente specialistico ha permesso di salvare la mano a un ragazzo di 18 anni, gravemente ferito in seguito a un incidente stradale. L'intervento è stato eseguito dall’equipe di Chirurgia plastica ricostruttiva del Policlinico di Bari. - facebook.com facebook Bracciano: incidente alle cascate, ferito un 50enne. Soccorsi in azione fino a tarda notte ift.tt/E10K8St x.com