Grave incidente sulla Pontina camion invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto | 2 morti

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la via Pontina, nel tratto di Aprilia in provincia di Latina. Un camion ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un’auto, provocando la morte di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vittime. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di rimozione e rilievi.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, lungo la via Pontina, nel tratto di Aprilia, in provincia di Latina. Lo scontro ha coinvolto un camion e un' auto, causando purtroppo la morte di due persone e diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni ancora da quantificare. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari, con ambulanze e mezzi di soccorso, e le forze dell'ordine per i rilievi scientifici e la gestione della viabilità. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell'incidente era mattina e il traffico iniziava a intensificarsi. Il conducente del camion, per motivi ancora al vaglio delle autorità, ha perso il controllo del mezzo.

