Paura a New York auto esplode vicino a Wall Street | turisti e residenti in fuga per cercare riparo – Il video

A New York, vicino a Wall Street, si è verificata un’esplosione di un’auto che ha causato sconcerto tra turisti e residenti. L’incidente si è verificato alle 18 ora locale, nei pressi della statua del Charging Bull, e secondo le prime fonti, il veicolo appartiene alla Metropolitan Transportation Authority. L’esplosione ha prodotto un forte boato, spingendo molte persone a cercare immediatamente un riparo mentre si diffondevano video dell’evento sui social network.

Una forte esplosione ha seminato il panico a New York, nella zona di Wall Street. Secondo le prime informazioni, un mezzo della Metropolitan Transportation Authority avrebbe preso fuoco intorno alle 18 ora locale nei pressi del celebre Charging Bull, provocando un forte boato. L’incendio – scrive il New York Post – «è stato domato dai vigili del fuoco dopo più di un’ora di intervento», mentre le autorità stanno ancora indagando per chiarire l’origine dell’esplosione. Maldive, parla il marito di Montefalcone: «Il mancato ok immergersi per nostra figlia? Ne ho sentite di tutti i colori» Recuperati i corpi di Gualtieri e Monfalcone alle Maldive, trovate anche le telecamere e le attrezzature: cosa possono svelare sulla tragedia Tregua in bilico. 🔗 Leggi su Open.online

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ESPLOSIONE VICINO A WALL STREET: PANICO A NEW YORK, AUTO IN FIAMME DIVENTA UNA FIREBALL

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