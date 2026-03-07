Drone esplode vicino all’albergo turisti messinesi in fuga dall’Oman

Un drone è esploso vicino a un albergo in Oman, causando il panico tra i turisti italiani. I visitatori, molti provenienti da Messina, sono scappati dall’area e hanno raggiunto la sicurezza, mentre la polizia ha avviato le indagini sull’incidente. La scena ha provocato grande agitazione tra i presenti, che hanno cercato di mettersi in salvo il più rapidamente possibile. Alla fine, tutti sono riusciti a tornare a casa sani e salvi.

Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, ma la paura è stata tanta. Ieri sera sono finalmente tornati a casa, ma questa vacanza difficilmente la dimenticheranno. Un gruppo di 12 persone residenti a Milazzo, alle Isole Eolie, a Rometta aveva scelto l’Oman ed in particolare la località di Salalah per trascorrere un periodo di relax. In passato gli stessi amici erano stati anche a Dubai e ad Abu Dhabi ed erano tornati entusiasti da quelle esperienze. Da qui la scelta dell’Oman. Sarebbero dovuti rientrare la prossima settimana. E invece hanno “avvertito” anche da quelle parti in modo forte la guerra. Due giorni addietro infatti è stato avvistato un drone anche nei cieli di Salalah che è esploso in un’area esterna a poche centinaia di metri dal loro albergo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Contenuti utili per approfondire Drone esplode.

