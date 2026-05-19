Un uomo è sceso da un treno proveniente dall'Emilia Romagna e si è allontanato dai binari della stazione Centrale di Milano. Successivamente, ha forzato i varchi d'accesso dell'area pedonale, brandendo un machete. L'allarme è stato immediatamente attivato, e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. L’individuo è stato poi fermato e colpito con un taser. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. Le operazioni di polizia continuano per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Milano, 19 maggio 2026 – È sceso da un treno proveniente dall'Emilia Romagna ed è uscito dall'area dei binari della stazione Centrale di Milano. Dieci minuti dopo, si è messo in fila con gli altri viaggiatori per rientrare nella stessa zona dello scalo ferroviario e in quel momento ha tirato fuori un machete, superando la coda e infilandosi in un tornello chiuso. Scatta l’allarme . L'allarme è scattato attorno alle 15 del 18 maggio, lanciato dagli addetti al controllo degli ingressi. La chiamata ha generato l'intervento degli agenti della Polfer, che hanno bloccato l'uomo utilizzando il taser dopo averlo più volte invitato a buttare giù il grosso coltello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scende dal treno in Centrale e forza i varchi d’accesso brandendo un machete: scatta l’allarme, bloccato col taser

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