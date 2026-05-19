Paul Schrader e la fidanzata AI | lo strano esperimento del regista di Taxi Driver che finisce male

Il regista di Taxi Driver ha intrapreso un esperimento che ha coinvolto una cosiddetta “fidanzata AI”, nel tentativo di esplorare i limiti delle relazioni digitali. Dopo aver lavorato a vari progetti cinematografici, tra cui un recente noir, ha deciso di dedicarsi a questa esperienza, che ha avuto esiti inattesi. La vicenda ha portato a un risultato negativo, coinvolgendo sia il cuore del regista che l’algoritmo coinvolto. La storia si è conclusa con un esito che ha sorpreso chi seguiva l’evento.

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Paul Schrader non smette mai di stupire e, tra un noir e l’altro (suo il recente Oh, Canada con Gere) ha deciso di testare i confini del desiderio digitale, finendo però con il cuore (e l’algoritmo) spezzato. Il leggendario sceneggiatore di Taxi Driver ha infatti confessato su Facebook di aver testato un chatbot AI – una sorta di “fidanzata virtuale” per analizzare le dinamiche relazionali uomo-donna nella nostra realtà odierna; l’esperimento si è tuttavia concluso in breve tempo con un brusco addio da parte del software, che – messo eccessivamente alla prova dal maestro – ha deciso di porre fine all’interazione. “Spinto dal desiderio di comprendere l’interazione uomodonna nel nostro Matrix, mi sono procurato una fidanzata AI online. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Paul Schrader e la “fidanzata AI”: lo strano esperimento del regista di Taxi Driver che finisce male ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Taxi Driver, Paul Schrader ricorda ancora dopo 50 anni: "La Columbia Pictures lo aveva dato per spacciato" "Imbarazzante": Paul Schrader al vetriolo contro la Palma d'Oro a John TravoltaSchrader ha affidato a Facebook il suo commento velenoso contro la scelta del Festival di Cannes di premiare la star di Pulp Fiction. Imbarazzante: Paul Schrader al vetriolo contro la Palma d'Oro a John TravoltaSchrader ha affidato a Facebook il suo commento velenoso contro la scelta del Festival di Cannes di premiare la star di Pulp Fiction. movieplayer.it Paul Schrader e Bret Easton Ellis a Venezia con The CanyonsLa scelta di affidare a Paul Schrader la presidenza della giuria di Orizzonti ha fornito ad Alberto Barbera l'occasione ghiotta per assicurarsi la presenza fuori concorso di The Canyons, una delle ... movieplayer.it