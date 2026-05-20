L’accordo tra Italia e India prevede investimenti per circa 20 miliardi di euro nel periodo tra il 2025 e il 2029. La collaborazione tra i due paesi si basa su un’intesa raggiunta in ambito economico e diplomatico, con un focus particolare sui settori strategici. La stretta tra i governi si concretizza anche attraverso incontri ufficiali e accordi bilaterali. La relazione tra il presidente del Consiglio italiano e il primo ministro indiano si sviluppa in un contesto di crescente cooperazione internazionale.

Il l egame diplomatico tra Italia e India si rafforza anche grazie al rapporto tra Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi. All’arrivo del primo ministro indiano, Meloni ha scritto sui social: “Benvenuto a Roma, amico mio”. I due si sono scambiati, come conferma lo stesso Modi, opinioni su numerosi temi importanti, come innovazione tecnologica, relazioni internazionali e sviluppo strategico. Il tutto incorniciato da una cena e una visita privata al Colosseo. “Il rapporto tra Italia e India – scrivono Giorgia Meloni e Narendra Modi in un editoriale a quattro mani sul Times of India – è in una fase decisiva, con uno slancio senza precedenti per diventare una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e sulla visione comune del futuro”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Patto Meloni-Modi, intesa da 20 miliardi tra Italia e India: il piano 2025-2029

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