Modi a Roma da Meloni | si consolida la cooperazione tra Italia e India
Il primo ministro indiano ha concluso il suo tour tra Medio Oriente ed Europa visitando l’Italia. La visita si è concentrata sulla collaborazione tra i due paesi, in particolare sul rafforzamento delle relazioni bilaterali. Durante la tappa romana, sono stati avviati incontri ufficiali e discussioni su accordi e progetti condivisi. La visita si inserisce in un quadro di rapporti sempre più stretti tra Italia e India, con un focus sulle aree economiche e di cooperazione strategica.
Ha scelto l’Italia come tappa finale del suo tour tra Medi Oriente ed Europa, il primo ministro indiano, Narendra Modi. Il primo ministro indiano, che nel corso degli anni ha costruito e consolidato un rapporto di stima personale e collaborazione con la premier Giorgia Meloni, sarà a Roma oggi, dopo aver viaggiato negli ultimi giorni con l’obiettivo di approfondire le partnership strategiche in materia di commercio, tecnologia, energia, innovazione e crescita green e a rafforzare, allo stesso tempo, il crescente impegno dell’India con l’Europa e la regione del Golfo. Una cooperazione in costante crescita. Prima di atterrare a Roma, il leader indiano ha fatto tappa negli Emirati Arabi Uniti, nei Paesi Bassi, in Svezia e in Norvegia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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