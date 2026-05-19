Modi a Roma da Meloni | si consolida la cooperazione tra Italia e India

Il primo ministro indiano ha concluso il suo tour tra Medio Oriente ed Europa visitando l’Italia. La visita si è concentrata sulla collaborazione tra i due paesi, in particolare sul rafforzamento delle relazioni bilaterali. Durante la tappa romana, sono stati avviati incontri ufficiali e discussioni su accordi e progetti condivisi. La visita si inserisce in un quadro di rapporti sempre più stretti tra Italia e India, con un focus sulle aree economiche e di cooperazione strategica.

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