Durante una visita ufficiale in Italia, il primo ministro indiano ha incontrato la presidente del Consiglio italiano. In seguito all'incontro, i due hanno firmato una lettera in cui si sottolinea il rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. La comunicazione ufficiale evidenzia che si tratta di un passo importante nel consolidamento delle collaborazioni bilaterali. La firma si inserisce in un momento di crescente attenzione verso le relazioni tra Italia e India, e rappresenta un segnale di impegno reciproco.

AGI - Una lettera per ribadire il "nuovo slancio" inferto alle relazioni tra Italia e India. L'hanno firmata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita in Italia. "Il rapporto tra Italia e India ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia a un partneriato strategico, speciale, fondato su valore di libertà e democrazia nonché su una visione comune del futuro", scrivono Meloni e Modi, nel testo pubblicato dal 'Corriere della Sera'. Obiettivo "sinergia tra eccellenze italiane e crescita indiana". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni e Modi, tra Italia e India "legame strategico"

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PM Modi in Rome: India-Italy cultural bond & strategic partnership | Explained

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