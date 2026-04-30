Richiesta di stop al Patto di stabilità Ue | FdI e FI cedono al pressing della Lega

Nella giornata di ieri, la maggioranza ha approvato in Parlamento una modifica alla risoluzione sul Documento di finanza pubblica, dopo averla cambiata nel corso del dibattito. Questa decisione è stata presa nonostante le posizioni di alcuni partiti di centrodestra, che avevano richiesto lo stop al Patto di stabilità dell’Unione Europea. La modifica è passata con il supporto di alcuni componenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre la Lega ha esercitato una pressione decisiva.

La maggioranza ha cambiato in corso la risoluzione al Documento di finanza pubblica che poi ha ricevuto ieri il via libera alle Camere. La versione approdata in Parlamento, e cambiata appunto a discussione già iniziata alla Camera, impegnava il governo “ad attivare tutte le opportune iniziative, nelle sedi europee competenti, per sfruttare le flessibilità del quadro di governance economica europea al fine di soddisfare le misure in materia di sicurezza economica ed energetica generate dalla crisi internazionale”. Ovvero nessun riferimento esplicito a ipotesi di scostamento e nemmeno a una revisione delle spese per la difesa ma una richiesta specifica di maggiore flessibilità, nel quadro delle regole.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Richiesta di stop al Patto di stabilità Ue: FdI e FI cedono al pressing della Lega Notizie correlate Leggi anche: Caos nel centrodestra, la Lega vuole abbandonare il Patto di stabilità: FdI e FI si oppongono Sorpresa, la sinistra Ue fa asse con Meloni: «Stop al Patto di Stabilità». FdI all’assalto di Sánchez: «Col gas di Putin finanzia la guerra» – I videoDa Strasburgo – L’Europa paga il prezzo, salatissimo, di una guerra che non ha scelto e che non condivide. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: ADDIO AL MESE DI STOP, MA LA PRIMA MENSILITÀ SI DIMEZZA; L’Ue rifiuta di sospendere l’Accordo di associazione con Israele; Stop sciopero nel giorno di Vasco: Le nostre richieste sono legittime. Troveremo un punto d’equilibrio; SASSUOLO-MILAN: mercoledì 29 aprile alle ore 12 stop agli accrediti stampa. Ue, respinta la richiesta di Putin sullo stop agli aiuti militari all'Ucraina: Orbán contrarioNonostante la richiesta di Putin, l'Ue insiste sul fatto che l'Ucraina dovrebbe avere le proprie solide capacità militari e di difesa come componente essenziale. Il leader ungherese Viktor Orbán non ... it.euronews.com Calabria, stop al referendum sullo Statuto. L’opposizione: ‘Viene impedito ai cittadini di scegliere’Viene meno la possibilità per i cittadini di intervenire direttamente su scelte che incidono sull'assetto e sul funzionamento della Regione la nota dei consiglieri di minoranza ... citynow.it Dubbi su quanto ha dichiarato l'ex igienista dentale riguardo alle sue condanne al fine di ottenere in Uruguay l'adozione del minore su cui poi è stata fondata la richiesta di clemenza al presidente della Repubblica italiana - facebook.com facebook