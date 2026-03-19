Domenica prossima a Salsomaggiore Terme si terrà la terza edizione di “Skating Insieme”, un evento regionale di pattinaggio artistico organizzato dalla società locale. Alla manifestazione parteciperanno i pattinatori Estensi, con Elena e Liam che si esibiranno sul ghiaccio. L’evento si concentra sull’inclusione e la condivisione attraverso la pratica sportiva.

Domenica prossima a Salsomaggiore Terme si svolgerà la terza edizione di “Skating Insieme”, evento regionale di pattinaggio artistico dedicato all’inclusione e alla condivisione attraverso lo sport. La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, contrastare l’isolamento e creare opportunità di partecipazione attraverso il pattinaggio, disciplina capace di unire persone, emozioni e storie diverse. Tra i partecipanti ci saranno anche due giovani atleti dell’ Asd Pattinatori Estensi, Elena Barale e Liam Di Gregoli, che rappresentano per la società una grande gioia e una testimonianza concreta di quanto lo sport possa diventare uno strumento di crescita e di opportunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pattinaggio, un evento regionale per la società di casa nostra. Pattinatori Estensi a Salsomaggiore. Elena e Liam in pista per l’inclusione

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