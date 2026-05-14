Durante il mese di maggio, Uisp Modena organizza vari eventi sportivi nel fine settimana. Dopo le competizioni di pattinaggio con 350 partecipanti, ora si svolgono le gare di nuoto con circa 120 atleti coinvolti. Gli appuntamenti si tengono in diverse strutture della zona e prevedono varie discipline, attirando appassionati e praticanti di tutte le età. Le attività si susseguono nel calendario di metà mese, con eventi che coinvolgono diverse fasce di pubblico.

Sono weekend intensi quelli di maggio targati Uisp Modena, con un’attività che via via si intensifica arrivando verso la linea del traguardo stagionale: ieri sera, per esempio, un bellissimo spettacolo di sport ha accolto la finalissima del torneo di Calcio a 7 Uisp sul campo in sintetico di Corlo, mentre le finali del calcio adulti si svolgeranno tutte tra 20 e 28 maggio. Pattinaggio. La specialità ‘dominatrice’ dello scorso fine settimana è però stata il pattinaggio (foto). Un settore di attività vivace e con ancora un grande numero di partecipanti, se pensiamo che al Trofeo provinciale organizzato da Uisp Modena si sono iscritti ben 350 tra pattinatrici e pattinatori provenienti da tutta la provincia nell’arco di una stagione sportiva che si è protratta da febbraio a domenica scorsa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I weekend targati Uisp. Che sfida tra 350 pattinatori . Ora tocca ai 120 del nuoto

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