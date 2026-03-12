Il nuovo trend beauty arriva dalla brughiera inglese Il Brontë Blush è ispirato all’estetica romantica di Cime tempestose | guance arrossate dal vento incarnato luminoso e blush diffuso

Un nuovo trend di trucco si sta diffondendo tra gli appassionati di bellezza, proveniente dalla brughiera inglese. Si chiama “Brontë Blush” e si ispira all’estetica romantica e naturale dei romanzi delle sorelle Brontë, in particolare Cime tempestose. Il look si caratterizza per guance leggermente arrossate, incarnato luminoso e un blush applicato in modo sfumato. La tendenza si sta diffondendo principalmente su TikTok.

C ’è un nuovo modo di portare il blush, e arriva direttamente dalla brughiera inglese. Su TikTok lo chiamano “Brontë Blush”: un make up ispirato all’estetica romantica e un po’ selvaggia dei romanzi delle sorelle Brontë, in particolare Cime tempestose. Un’estetica che punta su guance arrossate dal vento e una bellezza malinconicamente romantica. Il risultato è un blush diffuso, morbido ma intenso. Margot Robbie irresistibile con il look Chanel ispirato alle brughiere di “Cime Tempestose” X La tendenza make up “Brontë blush”. Il “Brontë Blush” si allontana dall’idea contemporanea del contouring scolpito. Qui l’effetto è più poetico: il colore si posa sulle guance come un rossore spontaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo trend beauty arriva dalla brughiera inglese. Il "Brontë Blush" è ispirato all’estetica romantica di Cime tempestose: guance arrossate dal vento, incarnato luminoso e blush diffuso Articoli correlati Cime Tempestose, le guance arrossate dal vento come Margot Robbie scatenano la The Brontë Blush maniaNelle chat e per le strade non si parla che del moderno adattamento cinematografico di Cime Tempestose, celebre opera letteraria di Emily Brontë... Marie Antoinette Blush Trend, guance in primo piano con la tendenza beauty più romantica del momentoNostalgica e fortemente provata dalle regole di condotta reali, una volta sposata — mentre la incipriavano — mai Maria Antonietta avrebbe...