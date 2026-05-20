Passione ping pong lezione di vita dell' atleta della Nazionale paralimpica agli studenti cesenati | Non mollate mai

Un atleta della Nazionale paralimpica di ping pong ha incontrato gli studenti di una scuola cesenate, condividendo la sua esperienza e il messaggio di non arrendersi mai. Con un sorriso sincero e parole dirette, ha raccontato come la passione per il gioco abbia influenzato anche aspetti più ampi della vita. L’incontro ha suscitato attenzione tra i giovani, offrendo spunti di riflessione sulla tenacia e sulla forza di volontà. L’atleta ha insistito sull’importanza di perseverare di fronte alle difficoltà.

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