Passione ping pong lezione di vita dell' atleta della Nazionale paralimpica agli studenti cesenati | Non mollate mai
Un atleta della Nazionale paralimpica di ping pong ha incontrato gli studenti di una scuola cesenate, condividendo la sua esperienza e il messaggio di non arrendersi mai. Con un sorriso sincero e parole dirette, ha raccontato come la passione per il gioco abbia influenzato anche aspetti più ampi della vita. L’incontro ha suscitato attenzione tra i giovani, offrendo spunti di riflessione sulla tenacia e sulla forza di volontà. L’atleta ha insistito sull’importanza di perseverare di fronte alle difficoltà.
Un sorriso luminoso, parole semplici ma potentissime e una storia capace di arrivare dritta al cuore. Questa mattina la scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ di Cesena ha accolto un’ospite speciale: Carlotta Ragazzini, atleta della Nazionale italiana paralimpica di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
PRIMA LEZIONE DI BILIARDO - EP. 1 LE BASI
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